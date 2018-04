Politiet efterlyser vidner til kølleslagsmål ved højlys dag

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner til et slagsmål mellem to grupper i Esbjerg tirsdag kl. 15.14.

Under slagsmålet, der foregik i krydset mellem Spangsbjerg Møllevej og Degnevej, blev der brugt køller.

»Vi får mange anmeldelser lige oven i hinanden kl. 15.15 om, at to grupperinger slås i krydset med køller, mens der er rødt. En anmelder fortæller, at der er tale om baseballbat involveret, mens en anden taler om en form for rør,« siger vagtchef Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Efterfølgende stak grupperne, som samlet set udgjorde seks-otte personer, af i to biler.

Politiet mener, at hændelsen har forbindelse til en lignende episode, som udspillede sig fredag.

Vidner kan kontakte politiet på tlf. 114.