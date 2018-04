Sigtelse: Elev sendte dødningehoved før trussel om skyderi

En 22-årig gymnasieelev, som blev anholdt mandag, skal søndag have sendt et dødningehoved via Facebooks Messenger til en ansat på sin skole.

Sådan lyder en af sigtelserne mod den unge mand, skriver Ekstra Bladet og Sjællandske.

I alt sigtes han for tre trusler efter straffelovens paragraf 266, der handler om at fremkalde alvorlig frygt for andres liv ved at true med at foretage en strafbar handling.

Søndag skal han have sendt dødningehovedet til en af de ansatte.

Senere samme dag lagde han ifølge sigtelsen et billede ud på Facebook af en anden ansat og skrev "De er nogle fucking perkere. De skal dø", skriver Sjællandske.

Den tredje trussel skal han ifølge sigtelsen have fremsat mandag ved middagstid, hvor han truede personale med at hente våben, og at skolen skulle gøre sig klar til et skoleskyderi.

Allerede mandag kom det frem, at den 22-årige netop var blevet bortvist fra uddannelsesinstitutionen Next Uddannelse, da der i den forbindelse var trusler om et muligt skoleskyderi.

Den sigtedes forsvarer, Rasmus Paludan, har imidlertid oplyst på Twitter, at den 22-årige er uforstående over for politiets udlægning af sagen.

- Min klient nægter sig skyldig og nægter at have ytret trusler over for personalet, som tværtimod chikanøst bortviste ham en uge med den begrundelse, at han ikke måtte kritisere deres eftergivenhed over for muslimske elevers terrorisering af skolen og undervisningen.

Mandagens episode fik et større antal kampklædte betjente til at rykke ud til stedet på Vejlebrovej. Institutionen huser såvel gymnasium som andre uddannelser.

Politiet fik anmeldelsen om episoden ved 13-tiden. To timer senere blev den bortviste elev anholdt.

Grundlovsforhøret tirsdag afholdes for lukkede døre. Det betyder, at de nærmere omstændigheder samt elevens forklaring holdes hemmelig for offentligheden.