Elev fængsles for trusler med dødningehoved mod gymnasium

En 22-årig mand fra Ishøj er tirsdag blevet varetægtsfængslet i to uger for trusler mod det gymnasium, hvor han er elev.

Det er en dommer i Glostrup, der har efterkommet en anklagers krav om fængsling, oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Mandens formodede trusler medførte en stor politiaktion mandag mod Sydkystens Gymnasium, som er en del af Next Uddannelse. Bevæbnede betjente og ambulancer rykkede ud.

I alt tre trusler sigtes han for at have fremsat. Blandt andet skal han søndag have sendt et dødningehoved via Facebooks Messenger til en ansat på sin skole, skriver Ekstra Bladet og Sjællandske.

Senere samme dag lagde han ifølge sigtelsen et billede ud på Facebook af en anden ansat og skrev "De er nogle fucking perkere. De skal dø", skriver Sjællandske.

Den tredje trussel skal han ifølge politiets sigtelse have fremsat mandag ved middagstid, hvor han truede personale med at hente våben, og med at skolen skulle gøre sig klar til et skoleskyderi.

Allerede mandag kom det frem, at den 22-årige netop var blevet bortvist.

Den sigtedes forsvarer, advokat Rasmus Paludan, har imidlertid oplyst på Twitter, at eleven er uforstående over for politiets udlægning af sagen.

- Min klient nægter sig skyldig og nægter at have ytret trusler over for personalet, som tværtimod chikanøst bortviste ham en uge med den begrundelse, at han ikke måtte kritisere deres eftergivenhed over for muslimske elevers terrorisering af skolen og undervisningen.

Grundlovsforhøret tirsdag foregik bag lukkede døre. Det indebærer, at de nærmere omstændigheder samt elevens forklaring holdes hemmelig for offentligheden.

Han har på stedet kæret dommerens kendelse til Østre Landsret, oplyser hans forsvarer.