66-årig mand sigtet: Ulv skudt på mark ved Ulfborg

Midt- og Vestjyllands Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at en ulv var blevet skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg.

Vidnet, der anmeldte episoden, havde kort forinden havde set en mand komme kørende i bil til marken, affyre skud mod en ulv fra bilen og køre væk fra stedet igen, oplyser politiet tirsdag.

Politiet fandt på gerningsstedet en ung hunulv, som var dræbt af skud. Derudover fandt man et nyligt afskudt patronhylster.

På baggrund af vidneforklaringer kunne politiet hurtigt finde ejeren af den bil, der var set ved nedskydningen af ulven.

En 66-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet og afhørt i sagen. Hans hjem er blevet ransaget, og politiet har i den forbindelse fundet og beslaglagt flere skydevåben, ligesom hans bil er blevet beslaglagt.

Ulven er fredet gennem et EU-direktiv og må ikke jages i Danmark.

»Det er på nuværende tidspunkt politiets vurdering, at der foreligger flere overtrædelser af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen, men også andre bestemmelser kan være overtrådt, hvilket den kommende efterforskning vil vise,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden nægter at have skudt ulven, men er fortsat sigtet i sagen. Veterinærinstituttet DTU skal undersøge ulven nærmere for Miljøstyrelsen. Politiet afventer nu resultatet af de tekniske undersøgelser.

Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet en reguleringstilladelse er op til to års fængsel og frakendelse af jagttegnet. Man kan ikke nødvenigvis gardere sig under loven om nødværge, for herhjemme findes der ikke tidligere retspraksis for, hvad domstolene vil acceptere som lovlig nødværge i tilfælde, hvor en ulv f.eks. har angrebet et menneske eller husdyr.

Mange ulvekritikere har advokeret for bedre muligheder for at regulere ulven. Rovdyret bliver jævnligt anklaget for at nedlægge får og andre kreaturer. I 2017 rykkede myndighederne 95 gange ud til døde dyr for at undersøge, om gerningsmanden var en ulv, og der blev registreret mindst 20 ulveangreb.

Man arbejder herhjemme med begrebet »problemulv«. Det kan f.eks. være en ulv, der gentagne gange vender tilbage til et dyreområde og tager for sig af varerne - eller som gentagne gange angriber hunde eller husdyr »trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger«.

For at få lov at regulere en såkaldt problemulv, skal man bl.a. indhente en konkret tilladelse fra myndighederne. I november fik den første ansøger - en privat lodsejer - afslag på et skyde en ulv.

