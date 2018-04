Overblik: Her er sagen om deling af sexvideo

Tirsdag skal Østre Landsret for første gang vurdere en sag i det store kompleks om deling af en meget omtalt sexvideo, hvor to 15-årige har seksuelt samkvem.

Allerede i marts vurderede Vestre Landsret den første sag i landsretten. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs ændret.

Ved Retten i Randers var han den 5. februar blevet idømt 30 dages betinget fængsel, men i landsretten slap den unge mand med fem dagbøder på hver 500 kroner.

Sagen er blot den første af flere. Mere end 1000 unge er sigtet for at have delt videoen.

Anklagemyndigheden har udvalgt ni prøvesager, der skal fastlægge strafniveauet for kommende sager.

Otte af disse sager er afgjort ved byretterne i henholdsvis Randers, Aarhus og Lyngby.

Læs her hvordan det er gået.

* 40 dages betinget fængsel: En 19-årig mand blev i Retten i Lyngby 5. februar dømt for at dele to videosekvenser af de 15-årige med 34 forskellige personer i efteråret 2015.

* 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Syddjurs blev 5. februar dømt for at have delt en sexvideo af de 15-årige med 12 personer. Delingerne skete fra december 2015 til maj 2016. Landsretten har 23. marts ændret dommen til fem dagbøder på hver 500 kroner.

* 30 dages betinget fængsel: En 18-årig mand blev ved Retten i Aarhus 20. februar dømt skyldig i deling af en sexvideo over to omgange. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre.

* 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts.

* 20 dages betinget fængsel: En 17-årig dreng delte to sexvideoer med 16 andre i en gruppechat. Han blev dømt i Retten i Lyngby 6. februar.

* 10 dages betinget fængsel: En 22-årig mand blev i Retten i Lyngby 6. februar dømt skyldig i at have delt en af de to sexvideoer af de 15-årige. Han delte den med syv venner i løbet af én dag i september 2015.

* 10 dages betinget fængsel: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen udløste 26. februar en dom på 10 dages betinget fængsel i Retten i Lyngby.

* Syv dages betinget fængsel: En 20-årig kvinde fra Aarhus delte materialet én gang og gjorde det tilgængeligt for én person. Hun blev dømt 14. marts ved Retten i Aarhus.

Kilder: Ritzau, Rigsadvokaten.