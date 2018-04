Politiet talstærkt til stede i boligkvarter pga. et »mistænkeligt forhold«

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at man er til stede i Morbærhaven i Albertslund »i forbindelse med et mistænkeligt forhold.«

Mere ønsker man dog ikke at sige, men til Ekstra Bladet fortæller et vidne, som bor på et kollegium i området, at alt er afspærret, og at der er adskillige kampklædte betjente.

Vagtchefen afviser over for avisen, at indsatsen har noget at gøre med den anholdelse, som Københavns Vestegns Politi Vagtchefen foretog tidligere mandag i Ishøj.

Stor politiaktion ved gymnasium efter trussel fra elev

En ung mand blev anholdt på sin bopæl, efter at han havde fremsat trusler mod det gymnasium, som han var blevet bortvist fra samme dag. Man frygtede, at han ville begå et skoleskyeri.