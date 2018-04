Omkring kl. 15.30 mandag mistede en 10-årig dreng livet, da han blev påkørt af en bil. Ulykken skete på Bøgeskovvej i Solbjerg ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Vidner har fortalt politiet, at den 10-årige forsøgte at krydse vejen, efter han var steget ud af en skolebus, men at han blev ramt af en bil.

Bilinspektøren er på stedet og skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.