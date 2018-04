Selvmorder tog kvinde med i faldet: Hendes tilstand er fortsat kritisk

Den 5. februar i år kastede en mand sig ud foran et forbikørende tog på Valby Station. Hans intention var højst sandsynligt at tage sit eget liv.

Videoovervågning har dog vist, at manden hoppede så sent ud foran toget, at han blev slynget tilbage mod perronen og ramte en kvinde, der netop var trådt ud på perronen. Begge personer ramte perrontrappens indgangsparti.

Kvinden, der var på vej ud på perronen, blev så hårdt kvæstet, at hun her to måneder efter stadig er indlagt på hospitalet og er i kritisk tilstand.

Det skriver Havarikommissionen mandag i en redgørelse.

Manden der hoppede ud foran toget omkom ved ulykken, og Havarkommissionen slår i sin rapport fast, at toget kørte cirka 60 kilometer i timen, da ulykken skete.

Yderligere undersøgelser af ulykken er ifølge Havarikommissionen ikke nødvendig, og i rapporten slår kommissionen desuden fast, at ingen sikkerhedsprocedurer vil blive ændret som følge af ulykken.