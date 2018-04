Mand anholdt efter stor politiaktion

Tidligere mandag lød det på Twitter fra Københavns Vestegns Politi, at man var i gang med at undersøge et »mistænkeligt forhold på CPH WEST i Ishøj.«

Og nu oplyser politiet, at en ung mand er blevet anholdt i den forbindelse.

Politiet vil holde en kort pressebriefing kl. 16.30 og har indtil da ikke yderligere kommentarer.

Ifølge Ekstra Bladet har Politiet Aktionsstyrke været på stedet.

CPH WEST blev i 2016 slået sammen med Københavns Tekniske Skole og går nu under navnet NEXT Uddannelse København, landets største erhvervs- og gymnasieskole med elever fordelt på 14 adresser i Storkøbenhavn, heriblandt Sydkysten Gymnasium i Ishøj.