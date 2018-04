Hold øje med speedometeret: Politiet jagter fartsyndere i denne uge

I disse dage sætter politiet over hele Europa ind med en særlig kontrol rettet mod fartsyndere. Det gælder også i Danmark, hvor tallene taler et tydeligt sprog om, at der er noget at komme efter.

Klip i kørekortet i 2017 Nordjylland: 6.779.

Østjylland: 5.091.

Midt- Vestjylland: 7.518.

Sydøstjylland: 8.714.

Syd- og Sønderjylland: 4.037.

Fyn: 5.144.

Sydsjælland og Lolland-Falster: 6.335.

Midt- og Vestsjælland: 2.559.

Nordsjælland: 5.724.

Københavns Vestegn: 3.458.

København: 7.143.

Bornholm: 225. Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

En ny opgørelse fra Rigspolitiet viser nemlig, at der i 2017 blev uddelt i alt 62.727 klip i kørekort til trafikanter, der kørte over 30 pct. for hurtigt i forhold til fartgrænsen.

Hvis man ikke vil være et kedeligt tal i politiets næste statistik, kan det således godt betale sig at holde godt øje med speedometeret i denne uge.

»Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så farten har en enorm betydning for vores sikkerhed, når vi færdes i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at holde øje med deres fart og sænke den, hvis de kører for stærkt,« siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelese.

Ugens fartkontrol vil foregå med både fotovogne og mobile kontroller, hvor betjente på motorcykel og i bil holder øje med bilisterne.

»Vi ved, at politiets fartkontrol får flere til at respektere fartgrænserne. Det er vigtigt, da der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. I bund og grund handler det om, at flere kommer sikkert hjem, hvis flere letter foden lidt fra speederen,« siger vicepolitiinspektør Arne Martinsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

Rigspolitiet: Fartkontroller har fået bilister til at sænke farten markant

Sammen med uopmærksomhed og spritkørsel er den høje hastighed et af politiets hovedindsatsområder. Der er nemlig for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken.

Mellem 2011-2015 mistede tæt på 500 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene.