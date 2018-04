Gaseksplosion i lejlighed efter forsøg med cannabisolie

Man taler om, at skovbrande kan være en katastrofe. Men kontrolleret ild kan faktisk hjælpe den danske natur.

Danskerne bruger naturen til at finde ro – og til fysisk aktivitet.

Mænd er dårligere til at tjekke modermærker, og det koster liv ifølge ny undersøgelse.

VLAK-regeringen kritiseres ofte for at føre en skæv politik, der tilgodeser de rigeste. Men skatteaftalen med DF øger uligheden markant mindre end Thorning-regeringens reform.

Danske politikere satser milliarder på Femern-projektet, mens en tidligere statssekretær i Slesvig-Holsten advarer om, at meget kan gå galt. Finans

Sundhedsminister opfordrer læger til at hjælpe patienter, der har brug for medicinsk cannabis.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis er to måneder gammel.

Manden er nu anholdt, sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 27-årige blev efterfølgende kørt på sygehuset til undersøgelse for sine skader, men er siden blevet udskrevet.

En 27-årig mand fra byen havde forsøgt at udvinde cannabisolie i en gryde. Da forsøget ikke gik som håbet, tilføjede manden lightergas.

Et eksperiment med cannabisolie i en gryde udviklede sig sent søndag aften til en gaseksplosion i en lejlighed på Nygade i Nakskov.

Trods et godt udgangspunkt er Bakken Bears underdogs i onsdagens semifinale, mener holdets træner.

Judith Gjessing og hendes mand har tegnet og bygget en luksusudgave af et standardparcelhus: Kompromisløst fuldmuret, loft til kip, store fællesrum og akustiklofter.

Det er kulturen, der gør, at drengene ikke klarer sig godt i skolen, ifølge nyt svensk studie.

Der er ingen folkelig opbakning til forslaget om at lukke for FM-båndet i 2021, viser ny meningsmåling.

Det sprudler af liv i Australiens kulturelle hovedstad, Melbourne, og maden er ingen undtagelse. Fra de teknisk avancerede croissanter nord for byen til en bedugget frokost længere sydpå er bordets glæder på én gang traditionelle og oprørske.

