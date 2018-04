Otte anholdt for trusler mod FCK-fans før kamp

Overordnet set var det en fredelig omgang for politiet, da Brøndby søndag tog en hjemmebanesejr over FCK.

Der var dog enkelte fans, som måtte en tur på politistationen, oplyser Københavns Vestegns Politi.

I alt blev otte personer anholdt, og de sigtes alle for trusler på livet. Desuden sigtes de for brud på ordensbekendtgørelsen.

Inden kampen satte de bannere op forskellige steder på Vestegnen, og i den forbindelse fremsatte de trusler.

- Nogle af dem har haft en grovhed i teksten, som gør, at vi sigter dem for trusler på livet, siger Thomas Kristensen, der er talsmand for politiet.

Politiet mener umiddelbart, at de otte personer er Brøndby-fans.

- Truslerne er ikke rettet mod navngivne personer, men rettet med FCK'ere og det miljø, siger talsmanden.

FCK's fans var ellers udelukket fra at komme på stadion under kampen, som Brøndby vandt 2-1. Fans fra FCK har tidligere lavet ballade ved en kamp i Brøndby, og derfor måtte de søndag ikke være på stadion.

De otte blev kun anholdt kortvarigt og er løsladt igen. Det står ikke klart, om fansene blev løsladt tids nok til at nå at overvære kampen.

Foruden de otte har politiet registreret tre episoder af vold mod politiet i forbindelse med kampen. Her har politiet dog ikke fundet gerningsmændene.

- Der er blevet kastet forskellige ting mod vores medarbejdere på stedet. Der var ikke nogen af sagerne, som var så alvorlige, at der var brug for skadestuebehandling, siger Thomas Kristensen.

Generelt set var det dog i højere grad trafikken omkring kampen, som var problematisk, påpeger talsmanden.

- Det har absolut været det trafikale, som har voldt problemer. Der har været godt tryk på trafikken i dag, siger han.