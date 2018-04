Ukendt person har afleveret livsfarligt kvæstet mand på sygehus

Blandt syrere i Danmark er både tilhængere og modstandere af Bashar al-Assad skuffede over angrebet fra USA, Frankrig og England. Danske politikere støtter aktionen.

Ekspert kalder det »tonedøvt«, at S og DF fastholder indgreb mod muslimske friskoler.

Travlhed er et grundvilkår i det offentlige hospitalsvæsen, og det kan ende med fejl.

Funktionærloven skal omskrives, så man heller ikke er forpligtet til at svare sin arbejdstelefon uden for arbejdstiden.

Ultraløbet Barkley Marathons er mytisk. Arrangøren er en særling. Det koster 10 kr. at deltage. Kom med indenfor i alle løberes mareridt.

Ifølge Syrien er flere mål - for lørdagens bombeangreb - ikke beskadiget, men satellitbillederne viser noget andet.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, som kan have set noget ved gokartcenteret eller ved Holbæk Sygehus, siger vagtchef Henrik Møller Nielsen søndag formiddag.

- Personen, der bringer manden på hospitalet, siger, at han har fundet den tilskadekomne ved parkeringspladsen ved Holbæk Gokartland, siger Lars Galasz, der tilføjer, at politiet har fundet blod på stedet.

Midt- og Vestsjællands Politi er søndag morgen i færd med at undersøge det formodede gerningssted.

- Han er blevet undersøgt, og lægerne vurderer, at han er i livsfare, da han har blødninger i hjernen, tilføjer han.

- Meget tyder på, at han har været udsat for vold - primært omkring hovedet, siger vagtchefen.

En 26-årig mand blev natten til søndag bragt til hospitalet med livsfarlige kvæstelser, efter at han var blevet fundet i bevidstløs tilstand i Holbæk.

Politiet beder offentligheden om hjælp efter et groft overfald ved gokartcenter i Holbæk sent lørdag aften.

Ugen på spidsen om dokken, biffen og et punktum.

Der er ingen folkelig opbakning til forslaget om at lukke for FM-båndet i 2021, viser ny meningsmåling.

I bydelen Camden sørger mennesker med personlighed, livlige markeder, spændende spillesteder og gode restauranter for, at London stadig svinger.

