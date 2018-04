930 skinker skal læsses om: Lastbil med 21 tons skinke væltede i rundkørsel

En lastbil med 21 tons skinke kom lørdag eftermiddag på afveje ved rundkørslen i motorvejsafkørslen ved Ringsted Øst.

Den væltede af ukendte årsager og røg på siden ned i rabatten, fortæller Anders Jalkiewicz, der er stationsejer i Redning Danmark i Toreby, til Jyllands-Posten.

Han er lørdag eftermiddag på stedet og er i gang med at rydde op efter ulykken. Men det er lidt af en opgave.

»Vi skal med håndkraft læsse de 930 skinker fra lastbilen over i en anden kølecontainer, så det kommer til at tage noget tid,« siger Anders Jalkiewicz.

Han fortæller samtidig, at chaufføren er okay, men han kan ikke sige noget om, hvad der er skyld i, at lastbilen væltede.

Lørdag eftermiddag klokken 17.30 venter Redning Danmark på Levnedsmiddelkontrollen, som skal vurdere, om skinkerne skal kasseres.

Herefter skal alle skinkerne flyttes, før man kan løfte lastbilen op, fortæller Anders Jalkiewicz.

Redning Danmark har lukket det ene spor, men man kan stadig køre igennem rundkørslen i det andet spor, oplyser han.

Når alle skinkerne er blevet flyttet, skal lastbilen løftes, og i den forbindelse vil vejen ved rundkørslen være spærret i en kortere periode.