Bornholm har mangel på betjente - nu skal de ældre bornholmere hjælpe til

Var der noget med et karriereskifte over til en branche med blå blink og uniform, selvom du er kommet i den »modne« alder?

Hos Bornholms Politi har man fundet en ny måde at håndtere problemet med manglende politifolk, og her spiller den ældre del af befolkningen en hovedrolle.

Politiet har opfordret interesserede til at deltage i et jobinformationsmøde fredag aften klokken 19 på politigården i Rønne, hvor man håber på at tiltrække et modent publikum.

»Det er særligt aktuelt for os, da vi har svært ved at få fat på de yngre. Derfor vil vi gøre opmærksom på, at selvom man er fyldt 50 år, kan man sagtens søge hos os, hvis man opfylder kravene«, siger uddannelseskoordinator Søren Nexø fra Bornholms Politi til DR Bornholm.

Tilldsmand Michael Per Mortensen vurderer, at politiet mangler omkring 10-15 betjente, og at man i øjeblikket har svært ved at få dækket vagterne.