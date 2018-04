Rigspolitiet: Fartkontroller har fået bilister til at sænke farten markant

Tusindvis af danskere har prøvet at blive blitzet med det røde lys, fordi foden har været for tungt placeret på speederen.

I de senere år har politiet gennemført en fokuseret indsats for at få fartsyndere til at lette foden.

Fakta om fart Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken.

Fra 2011-2015 har knap 500 personer mistet livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen og/eller forholdene. Kilde: Vejdirektoratet

Og nye tal fra Rigspolitiet viser, at de mange fartkontroller har gjort en positiv forskel og fået bilisterne til at sænke farten markant.

»Det er glædeligt, at det i så høj grad er lykkedes at nedbringe hastigheden på de landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller. Vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet,« udtaler Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi kan desuden konkludere, at jo længere tid en fotovogn står på en strækning, desto bedre er resultatet.«

Rigspolitiets opgørelse viser, at gennemsnitshastigheden på tre ud af fire af de evaluerede landevejsstrækninger er blevet nedbragt med typisk 0,5-1 km/t.

»En nedbringelse af gennemsnitshastigheden i denne størrelsesorden, altså fx fra 81 km/t til 80 km/t, vil forventeligt nedbringe antallet af trafikdræbte på den pågældende strækning med ca. 5 pct,« oplyser Rigspolitiet.

Samtidig er antallet af bilister, der kører mindst 10 km/t og 20 km/t for hurtigt, blevet bragt ned på to ud af tre af strækningerne.

»Det er meget positivt. Det viser, at politiets hastighedskontrol virker. Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Når hastigheden bringes ned, bidrager det til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne, hvilket er det overordnede formål med politiets færdselsindsats,« siger Erik Terp Jensen.

Det øget fokus på hastighedskontroller er en del af Rigspolitiets nationale strategi for færdselsindsatsen.

Tilbage i 2016 udpegede hver af landets 12 politikredse hver fire til otte strækninger, hvor der blev kørt for stærkt, og hvor der var høj risiko for trafikuheld.

Alle politikredse har ligeledes i 2018 udpeget vejstrækninger, hvor der er problemer med høj fart og mange trafikuheld. Fremover er det planen, at man på disse strækninger vil sætte særligt ind med hastighedskontroller.

»Vi håber og tror, at det også på de nyudpegede vejstrækninger vil lykkes at nedbringe hastigheden med en reduktion af risikoen for dræbte og tilskadekomne som resultat,« lyder det fra Erik Terp Jensen.