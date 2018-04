Fire mænd er kendt skyldige i at have truet PET-meddeler

Efter et langstrakt sagsforløb er fire mænd kendt skyldige i at have truet den tidligere PET-meddeler Morten Storm på livet en sommerdag i juni 2016. Det oplyser Retten i Næstved.

Den yngste af de fire dømte, der var 16 år, da trusselsepisoden fandt sted, modtager dog en dom betinget af samfundstjeneste på 40 dages fængsel.

De øvrige tre dømte i sagen modtager ubetinget fængselsstraffe. De er 43 år, 23 år og 21 år i dag og får henholdsvis 40, 60 og 40 dages fængsel. Den højere fængselsstraf til den 23-årige gives på grund af tidligere forseelser.

Strafniveauet lægger sig på det, som anklageren Maria Jepsen har procederet for.

Episoden fra 2016 fandt sted en sommeraften i Korsør, da Morten Storm var på udflugt med sin familie.

I retten har Morten Storm forklaret, at han først så de fire dømte i en Rema 1000 i Korsør, hvor han følte sig overvåget af dem og truet.

På overvågningsbilleder, der har været vist i retten, har man kunne se de fire dømte vise tydelig interesse for Morten Storm.

Da Morten Storm og hans familie senere samme aften tager på udflugt for at fiske og bade, dukker de fire mænd op igen.

Med sig har de en femte mand, som politiet ikke har kunne rejse tiltale mod.

Flere vidner har forklaret, at netop den femte mand var særligt truende over for Morten Storm under episoden ved stranden.

Men det har ikke afholdt retten i Næstved fra at dømme de fire øvrige mænd, der var til stede.

Familien fik ifølge Morten Storm chancen for at køre væk, da en af mændene advarer Morten Storm om at fjerne børnene, så de ikke bliver vidne til "et blodbad".

Ifølge politiet er den femte mand stadig sigtet, selv om der ikke er rejst tiltale mod ham.