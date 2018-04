Toårig har boet i dansk fængsel hele sit liv

I løbet af de seneste 10 år er fem børn ifølge Kriminalforsorgen kommet til verden, mens deres mødre har afsonet en fængselsstraf.

Det skriver Ekstra Bladet.

Blandt de børn er det formentlig kun en toårig dreng, som fortsat bor i et dansk fængsel.

Således har drengen indtil videre tilbragt hele sit liv i Statsfængslet i Ringe, hvor han bor på en af fængslets syv afdelinger for langtidsfanger i misbrugsbehandling.

Her bor han sammen med sin mor, der afsoner en dom på 12 års fængsel for drab. På hverdage forlader han dog fængslet, når han i taxa bliver bragt til og fra en kommunal dagpleje.

Selvom børne- og socialminister Mai Mercado (K) ikke vil udtale sig om det konkrete tilfælde, er det en problemstilling, man bør se nærmere på, mener hun.

»Helt grundlæggende er jeg skeptisk over for, at børn bor i fængsel med en forælder. Derfor er jeg også glad for, at justitsministeren har taget initiativ til, at vi i fællesskab får klarlagt, om der er særlige spørgsmål og problemstillinger på området, som bør undersøges nærmere,« skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Som reglerne er i dag. kan småbørn bo i de danske fængsler, indtil de fylder tre år, hvis det vurderes at være i deres tarv.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, der repræsenterer fængselsfunktionærerne i Danmark, har tidligere udtalt, at han mener, at småbørn i fængslerne udelukkende skal være en sidste udvej.

»Børn hører ikke hjemme i fængslerne overhovedet. Jeg mener, vi lever i en tid, hvor mulighederne enten på farens side, familien udenfor eller de sociale myndigheder har mulighed for at gøre det her væsentligt bedre end den oplevelse, et barn får i et fængsel,« har han forklaret over for TV 2.

Næstved Kommune, der er den toårige drengs hjemkommune, har vurderet, at han trives i fængslet.

Barnets far, der mødte moderen, mens han selv afsonede en fængselsstraf, har forgæves forsøgt at få sønnen ud fra fængslet, så han i stedet kan bo hos ham. Retten har dog fundet, at drengen har bedst af at blive boende hos sin mor.

I Norge er det modsat herhjemme ikke tilladt at have småbørn i fængslerne uanset alder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyste tilbage i februar, at han er ved at klarlægge, om der skulle være eventuelle problemstillinger forbundet med, at børn opholder sig i de danske fængsler med afsonende forældre.