Det er en potentiel skandalesag, som siden efteråret 2016 har været under opsejling i anklagemyndigheden. Nu er en 45-årig senioranklager tiltalt for at instruere politifolk, som vidnede i Danmarks største hashsag. Ifølge anklagemyndigheden har hun løget over for retten, forsøgt at medvirke til falsk forklaring og misbrugt sin stilling.

»Den omfattende efterforskning viser efter min opfattelse, at en anklager groft har tilsidesat det ansvar, som vi og samfundet har givet hende. Det er en helt usædvanlig og meget alvorlig sag. Ingen må kunne stille spørgsmål ved anklagemyndighedens objektivitet og ordentlighed,« siger konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Senioranklageren nægter sig skyldig.

Uformel tone

Uformel tone

Det var under et retsmøde i Østre Landsret, at en række forsvarsadvokater blev opmærksomme på kontakt mellem senioranklageren og især tre politifolk, som havde efterforsket den store hasshag, og som også skulle vidne i retten. I korrespondancen gav anklageren angiveligt politifolkene inspiration til, hvad de skulle svare på hendes spørgsmål, når de skulle i retten. Desuden var der en meget uformel tone mellem anklageren og politifolkene. Noget som ifølge forsvarsadvokaterne tyder på et alt for tæt forhold mellem anklagemyndighed og politi.

Også en anden anklager har været sigtet i sagen, men sigtelsen mod hende er frafaldet, oplyser anklagemyndigheden. Også hendes handlinger er alvorlige, men ikke så grove, at det skal føre til en straffesag, lyder det fra anklagemyndigheden, som vil behandle den sag personaleretligt, som det hedder.

Sag skal gå om

En af forsvarsadvokaterne i den store hashsag, Bjørn Elmquist, undrer sig til gengæld over, at ingen politifolk endnu er tiltalt i sagen.

»Der skal to til tango. Politifolkene burde jo have sagt fra i den her korrespondance eller meddelt det til deres ledere,« siger Elmquist.

Sagen har allerede fået konsekvenser, idet den sidste del af hashsagen, som den tiltalte var anklager på, skal gå om i landsretten. Det skal den, fordi dommere og domsmænd i sagen har erklæret sig inhabile. Der mangler endnu at blive taget stilling til, om sagen skal gå om helt tilbage i byretten. Det skal forsvarerne nu komme med deres kommentarer til.

Desuden har rigsadvokaten på baggrund af sagen besluttet at indføre nye retningslinjer, således at politifolk som udgangspunkt ikke må både efterforske og vidne i samme sag.

Jyllands-Posten har uden held forsøgt at få en kommentar fra senioranklagerens advokat.