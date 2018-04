12-årig dreng blev indlagt efter tur i forlystelse: Ingen tegn på tekniske fejl

Forlystelsen Skyroller på Bakken, der er under mistanke for at være skyld i, at en 12-årig dreng i weekenden kom til skade, er blevet tjekket efter i sømmene.

Men politiet er endnu ikke kommet nærmere en afgørelse i sagen. Hverken forlystelsen eller vognen, som drengen sad i, har haft tekniske fejl eller mangler, der kan forklare uheldet.

»Nordsjællands Politi skal derfor nu efterforske videre på hændelsen, hvilket blandt andet indebærer yderligere afhøring af vidner samt nærmere undersøgelse af lægeerklæringer,« oplyser politiet efter undersøgelsen i en pressemeddelelse.

12-årig blev indlagt med hovedskade - forlystelsespark beklager dybt

I Skyroller sidder man i et "fly", hvor man kan styre vingerne, således at flyet drejer rundt om sin egen akse. Den 12-årige dreng blev under sin tur dårlig og slap derfor håndtagene for at få flyet til at gå i neutral position, oplyste politiet mandag.

Men flyet fortsatte med at dreje rundt, så drengen endte med at snurre rundt på hovedet over 100 gange. Han blev efterfølgende indlagt på hospitalet, hvor der blev konstateret blødninger i hovedet og deraf følgende lettere blindhed.

Han blev efterfølgende udskrevet.

Forlystelse lukket på Bakken - 12-årig indlagt med blødninger i hovedet

Forlystelsen har været lukket siden hændelsen, og vil fortsat være det, mens undersøgelsene fortsætter, oplyser politiet.

Bakken var tirsdag ude og beklage dybt, at en af parkens gæster havde haft en uheldig oplevelse i en af forlystelserne. Ifølge parken har Skyroller frem mod sæsonstarten gennemgået alle lovpligtige tekniske undersøgelser og er blevet godkendt af Dansk Teknologisk institut.

Onsdag har Bakken udsendt en ny, selvstændig pressemeddelese, hvor det understreges, at forlystelsen holder sig inden for de tilladte grænseværdier for såkaldt G-påvirkning. Det har den teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology fastslået, men politiet ønsker flere eksperters vurderinger af forlystelsen og G-påvirkningen.

»Det er meget beklageligt og uheldigt, at en af vores gæster har fået det skidt efter at have prøvet en af vores forlystelser. Vi afventer fortsat eksperternes vurdering af forlystelsen samt politiets vurdering heraf. Først herefter kan vi sige mere om, hvornår og hvordan SkyRoller atter måtte komme i drift på Bakken,« siger Nils-Erik Winther, administrerende direktør for Dyrehavsbakken, onsdag.