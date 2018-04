Anklager har tiltalt 13 mænd for drabsforsøg i bandekonflikt

Der stod adskillige mænd med tilknytning til Loyal To Familia (LTF) bag et drabsforsøg i den københavnske bandekonflikt i slutningen af oktober.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod 13 mænd, som anklages for at have stukket en 24-årig ned.

Det oplyser anklager Tomas Hugger, der fortæller, at offeret var tilknyttet den rivaliserende bande Brothas.

- De er tiltalt for, at det er en del af konflikten, siger anklageren, der har tiltalt mændene for to drabsforsøg.

Ifølge anklageskriftet var mændene med til at overfalde en 24-årig mand, som fik ni knivstik, den 23. oktober sidste år på Tagensvej.

Men inden forsøgte de ifølge politiet at begå et andet drab. Det foregik omkring Hothers Plads ved Mjølnerparken, kort tid før de nåede til Tagensvej.

Her blev ingen overfaldet, men de havde hensigten, mener anklageren, som derfor tiltaler dem for to drabsforsøg.

- De fik ikke fat på nogen, men de løber direkte ind i hjertet af Brothas' område. De er maskerede og bevæbnede. Så løber de tilbage til deres tre biler og når til Tagensvej, hvor de laver overfaldet, siger anklageren.

Anholdelserne af de 13 er ifølge anklageren sket drypvist. Blandt andet blev seks mænd anholdt i forbindelse med en større politiaktion den 5. december.

Nogle af de anholdte sidder varetægtsfængslet for drabsforsøgene, mens andre sidder fængslet for andre anklager.

Politiet mener, at endnu flere end de 13 kan have været involveret. I sagen har tre andre været varetægtsfængslet. Den ene efterforskes der stadig imod, mens politiet har droppet at tiltale de to andre.

Desuden efterforsker politiet fortsat mod en mand, som blev løsladt efter et grundlovsforhør samt en femte mand.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Sagen vil køre i Retten på Frederiksberg. Den er endnu ikke berammet.