Åbenmundet butikstyv overfaldt ansat - og afslørede sig selv som skunkdyrker

En butiksejer i Studsgade i Aarhus fik sig en ubehagelig overraskelse fredag eftermiddag, da han blev udsat for tyvieri og overfald.

Anmelderen oplyste til politiet, at en kunde var »gået amok«, idet vedkommende blev pågrebet for tyveri.

Da tyven tog flugten ud af butikken, slog han den ansatte i hovedet med en knyttet næve og forsvandt.

Kort efter var han dog på spil igen. Denne gang i en butik på Store Torv.

Her blev personalet opmærksomme på tyven, da han åbenlyst puttede varer ned i sin medbragte rygsæk, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politiet havde heldigvis folk i nærheden og kunne anholde gerningsmanden, som havde tyvekosterne fra begge tyverier på sig.

Men sagen stoppede ikke dér.

På vej ind til politistationen fortalte den anholdte nemlig, at han havde en skunkproduktion hjemme i sin lejlighed. Og ved en ransagning af bopælen fandt politiet ganske rigtigt skunk svarende til ca. to kg. hash.

Desuden blev tyvens kærestes lejlighed ransaget, og her blev der fundet yderligere ca. et halvt kg. hash.

Manden blev sigtet for de forskellige lovovertrædelser, men løsladt for at skulle for at skulle for en dommer senere på året.