Fare for eksplosion: Borgerne skal holde sig væk fra Greve Centret

En del af indkøbscentret Greve Centret syd for København, er blevet evakueret lørdag morgen.

Politi og beredskab arbejder i øjeblikket ved centret, hvor der er fare for, at nogle gasflasker i en bil eksploderer. Bilen holder ved den nordlige del af centret, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Føtex er blevet evakueret, og borgere opfordres til at holde sig væk fra området.

De fleste øvrige butikker i centret er endnu ikke åbnet.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i øjeblikket, men vil melde ud, når der er nyt om sagen.

Både beredskab og politi håber på, at hændelsen snart er under kontrol og risikoen er drevet over.