Politiet: Skyderier i Albertslund er formentlig et opgør om hashmarkedet

Siden mandag har beboerne i Albertslund på Københavns Vestegn oplevet ikke færre end seks skyderier, og ifølge politiet hænger de sammen.

»Det er vores vurdering, at de gentagende skyderier grundes i et opgør i det lokale kriminelle miljø i Albertslund. Det er vores indtryk, at det handler om hashmarkedet,« udtaler chefpolitiinspektør ved Købehavns Vestegns Politis Knud Stadsgaard i en pressemeddelelse.

Det seneste skyderi skete natten til fredag mod et hus på en adresse i Oksens Kvarter. Ingen kom til skade og politiet hører gerne fra vidner, der måtte have bemærket noget.

Nyt hus ramt i sjette skudepisode i Albertslund

Derudover leder politiet fortsat efter vidner til skyderiet ved Bækgården 7 torsdag aften kl. 23.07. Her blev en 23-årig mand ramt flere gange, da der blev affyret syv skud på tæt hold - formentlig med en pistol af svær kaliber. Manden blev hårdt såret, men er uden for livsfare.

Efterfølgende flygtede to gerningsmænd fra stedet på en knallert i ukendt retning. De var iført mørkt tøj. I forbindelse med skyderier er der brugt pistol – formentlig af svær kaliber.

Københavns Vestegns Politi har fredag flyttet den mobile politistation til Bækgården, hvor vidner kan henvende sig direkte til politiet. Den er åben indtil kl. 18 fredag og åbner igen kl. 7 lørdag.

23-årig ramt af flere skud i seneste skyderi i Albertslund

Torsdag blev en ung mand fremstillet i grundlovsforhør for trusler i forbindelse med skyderierne. Han blev varetægtsfængslet i to uger, men politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at kommentere sagen yderligere.