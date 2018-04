Tre unge mænd dømt for overfald på 10 tilfældige mennesker

Det var under festivalen Randers Uge i august sidste år, at tre mænd fra Himmerland gik amok i, hvad der bedst kan betegnes som en voldsrus.

I alt blev 10 tilfældige mennesker overfaldet på de tre mænds vej gennem Randers i løbet af blot en halv nattetime.

Det har de nu fået henholdsvis halvandet år og ét år og tre måneders fængsel for ved Retten i Randers. De tre mænd på 18, 19 og 22 år nægter sig skyldige og har anket dommen.

Det første overfald skete kl. 2.40, hvor de tre væltede en ung mand omkuld og sparkede ham så hårdt i hovedet og på kroppen, at han fik slået flere tænder i stykker, brækkede kindbenet og fik en blødning i hjernen.

Dernæst fulgte ni yderligere overfald mod mennesker, som de mødte på vejen. Blandt dem en ung mand, der blev sparket og trampet i hovedet, mens han lå ned og en anden, der endte med en hjernerystelse.

Retten vurderede, at der i tre tilfælde var tale om vold af særlig farlig karakter, mens de syv andre overfald blev takseret som ud fra den almindelige voldsparagraf.

Det var vidneudsagn og overvågningsvideoer, som gjorde politiet i stand til at rekonstruere hændelsesforløbet.

Foruden de 10 overfald blev den 18- og den 19-årige dømt for grov vold begået ugen før mod en tilfældig ung mand på et diskotek i Hadsund. Her slog og sparkede de to mænd ham i hovedet, så han brækkede overkæben.