Politibetjent i løbetøj blev bidt i låret af butikstyv

Selvom han egentlig havde fri, måtte en politibetjent torsdag middag agere lovens lange arm, da han under en løbetur passerede to personer, som baksede med en tredje.

Det viste sig, at det var to medarbejdere fra Randers Storcenter, som var kørt til en adresse på Sct. Peters Gade i Randers, efter at de havde genkendt en butikstyv fra en overvågningsvideo.

Den 42-årige mand, der boede på adressen, ville dog ikke vente på, at politiet ankom til stedet, og han valgte derfor at forsøge at undslippe. Og det var det forsøg, som politibetjenten blev vidne til.

Betjenten trådte til og bad den 42-årige om at forholde sig i ro. Den melding fik angiveligt manden til at bide betjenten i låret.

Det lykkedes dog betjenten at holde fast i den 42-årige mand, indtil en patrulje nåede frem til stedet.

Manden blev anholdt og sigtet for butikstyveri samt vold mod en politibetjent.

Ved en visitation fandt man flere tusinde kroner i kontanter på den 42-årige. Da manden i forvejen havde en del ubetalte politibøder, blev pengene beslaglagt.

I mandens hjem fandt politiet desuden hash, hvilket han også blev sigtet for.