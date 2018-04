Peter Madsen til psykolog: Jeg er ikke farlig

Den drabstiltalte Peter Madsen har i forbindelse med sin varetægtsfængsling sagt til en psykolog, at han havde besluttet sig for at gennemføre retssagen om Kim Walls død "af ren nysgerrighed".

Tilsyneladende er den tiltalte dog også meget optaget af risikoen for, at retssagen ender med forvaring - altså indespærring på ubestemt tid.

Det fortæller specialanklager Jakob-Buch Jepsen, da han torsdag i Københavns Byret præsenterer den mentalundersøgelse, som er foretaget i løbet af Madsens varetægtsfængsling.

- Observanten er meget optaget af spørgsmålet om forvaring. Han gør meget ud af at forklare, at han ikke er farlig for andre mennesker, har en psykolog blandt andet noteret om samtalerne med Madsen.

Den tiltalte fortalte også, at han løbende tænkte meget over, hvad han sagde i forbindelse med mentalundersøgelsen.

På trods af tankerne lykkedes det ham dog ikke at overbevise psykiatere og psykologer om, at han ikke er farlig.

Efter adskillige timer i selskab med den 47-årige ubådskaptajn er deres vurdering således, at den tiltalte er så farlig, at forvaring kan være påkrævet for at beskytte samfundet mod ny kriminalitet.

Allerede nu står det dog klart, at anklagemyndigheden først og fremmest går efter fængsel på livstid.

Kun hvis retten skulle overveje at straffe Madsen med en tidsbegrænset fængselsstraf, vil anklagemyndigheden foretrække forvaring.

Netop de to sanktioner betegnes da også som landets strengeste.

