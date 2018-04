Den falske politimand "Preben Nielsen" slår til i hele landet

Mennesker over hele landet er blevet kontaktet online af en "Preben Nielsen", der udgiver sig for at være politimand. Manden har forsøgt at franarre sine ofre deres personlige oplysninger såsom cpr-nummer, NEM ID-adgangskode og billeder af nøglekort. Det skriver TV2 Nord.

På nuværende tidspunkt er der tale om mindst 10 anmeldelser fra folk, der er blevet forsøgt snydt, og det er lykkedes for den falske "Preben Nielsen" at lokke oplysninger ud af mindst tre af ofrene.

Politiet er på gaden, mens tyvene stjæler på nettet

Nordjyllands politi forsøger i øjeblikket at samle alle sagerne med henblik på at skabe sig et overblik.

»Sagerne kommer løbende ind. Der er faktisk lige for et kvarter siden kommet to nye sager på mit bord, så det endelige overblik, har vi ikke endnu,« siger politikommissær Jens Søgaard fra Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

Politiet forsøger at finde frem til den falske politimand ved at følge de spor, som man efterlader sig, når man færdes på internettet. Næste skridt i eftersøgningen bliver at at indhente kendelser ved Facebook og Messenger, så man kan følge de digitale fodspor gennem de sociale medier.

Undgå at få tømt din konto: Sådan holder du hackere ude af din smartphone på ferien

Gerningsmanden er på nuværende tidspunkt stadig på fri fod, og politiet advarer derfor folk mod at videregive personlige oplysninger på nettet til folk man ikke kender.