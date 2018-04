Peter Madsens ekskone slipper for at vidne

Den tiende retsdag i sagen mod Peter Madsen indledtes med en række rettelser til retsbogen fra forsvaret, hvorefter man gik videre til spørgsmålet om, hvorvidt Peter Madsens ekskone skal vidne eller ej.

Ekskonen var inden påske blevet indlkaldt som vidne, men udeblev og havde indleveret en lægeerklæring som dokumentation for, hvorfor hun ikke kunne vidne i sagen.

Den erklæring ville retten dog ikke umiddelbart godkende, og der blev siden indleveret supplerende oplysninger til lægeerklæringen.

Peter Madsen skrev i sms, at han ville sprænge Refshaleøen i luften

Forsvarer Betina Hald Engmark, som har indkaldt vidnet, kunne ikke forholde sig til den supplerende lægeerklæring, da hun ikke havde set den, men ville ikke frafalde vidnet og mente heller ikke, at vidnets forklaring til politiet kunne blive læst op, da forsvareren dermed ikke ville kunne stille spørgsmål til vidnet.

Det ville anklagerens ellers gerne gå med til.

Dommeren, Anette Burkø, fortalte, at hun havde haft store problemer med at få kontakt til vidnet onsdag, men trak sig tilbage for at afgøre, om vidnet kunne få lovligt forfald.

Efter få øjeblikke vendte hun tilbage og erklærede, at vidnet ikke behøvede at møde op. Dermed har det sidste vidne udtalt sig i sagen.

Torsdag fortsætter anklager Jakob Buch-Jepsen sin fremlæggelse af dokumentationen i sagen.

Peter Madsen er tiltalt for at have seksuelt mishandlet og efterfølgende dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall på Nautilus.

Drabet skal ifølge anklagemyndigheden have været planlagt. Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og seksuel mishandling og fastholder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, da lugen til ubåden satte sig fast, mens han befandt sig på dækket.

Han erkender at have parteret hendes lig, fordi det ifølge ham var den eneste måde at få hende ud af ubåden på.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen den 25. april.