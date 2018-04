Gerningsmændenes udbytte af røveri i Københavns Lufthavn: To postsække

Politiet var onsdag formiddag massivt til stede ved Københavns Lufthavn, da der var blevet begået et røveri mod speditør- og shippingvirksomhed på Kystvejen tæt ved lufthavnen.

Det viser sig nu, at røverne udelukkende slap af sted med to postsække, der var ankommet med et fly fra Zürich. Det fortæller vicepolitiinspektør Riad Tolba fra Københavns Politi til DR.

»Klokken 09.32 fik vi en anmeldelse om, at der var begået røveri mod et firma på Kystvejen ude ved fragtcentralen. Da vi kom derud, fandt vi ud af, at der var ankommet et fly fra Zürich, og at to ukendte gerningsmænd havde indfundet sig på stedet, hvor de med en pistollignende genstand havde truet sig til noget af det gods, der var på flyet,« siger Riad Tolba, der af hensyn til efterforskningen ikke vil kommentere på, hvad der var i sækkene.

En person blev truet med en pistollignende genstand under røverriet, men ifølge Københavns Politi kom ingen til skade.

Politiet fandt senere det, de betegner som gerningsmændendes flugtbil - en sort Mercedes - der blev fundet afbrændt ved Kastrup Metrostation.

Vidner har fortalt politiet at de så to til tre personer køre videre i et andet ukendt køretøj i ukendt retning fra Metrostationen.

Lars Lemche fra Københavns Lufthavns presseafdeling oplyste tidligere i dag til Ritzau, at røveriet og den brændende bil ikke har haft indflydelse på driften i lufthavnen.