Peter Madsens mobilsøgninger: Porno, halshugninger, katte og vejret

Facebook-profiler, nyhedsartikler, halshugninger, porno, vejret og så noget om katte.

Peter Madsens søgninger på sin mobiltelefon i måneden op til Kim Walls død var en blanding af det ordinære og det ekstreme.

Det viste anklagerens gennemgang af telefonen fra den 12. juli og indtil den 10. august 2017.

Dag for dag blev læste anklager Jakob Buch-Jepsen op, hvad der var blevet søgt på. Ud over en række Facebook-profiler, nyhedsmedier og hvad der blev betegnet som »normal porno,« gik han jævnligt ind på en hjemmeside, som viser videoer af ulykker, vold, lemlæstelse og porno.

Politiet fandt flere end 100 filer med spidning, halshugning og voldtægt hos Peter Madsen

Den 19. juli søgte han eksempelvis på flere pornohjemmesider og samt voldshjemmesiden, men tilføjede forsvarer Betina Hald Engmark til anklagerens gennemgang, der blev også søgt på en række hjemmesider om katte og en lang række andre ting. Peter Madsen har tidligere fortalt, at han har et nært forhold til sine katte.

Tre dage forinden havde han søgt på, hvordan man sletter billeder på sin iPhone, og den 26. juli søgte Peter Madsen på ubåden "UC3 Nautilus", forskellige nyhedsartikler, henrettelsesvideoer fra Islamisk Stat, livesex, »female beheading«, vejret og så Politikens hjemmeside.

I løbet af måneden begyndte Peter Madsen også at lave frisøgninger på Google - og altså ikke kun på voldshjemmesiden - på halshugning.

Liveblog: Madsen har søgt på henrettelsesvideoer, men det er ikke sikkert, at han har afspillet dem

Anklageren beskrev dage, hvor man fik indtrykket af, at Peter Madsen havde vekslet mellem streaming af livesex og halshugningsvideoer, men forsvareren understregede, at man blot kunne konstatere, at han havde søgt på disse ting på samme dag.

Samtidig fremgik det ikke, hvorvidt Peter Madsen havde afspillet en stor del af de fremsøgte videoer.

I dagene op til Kim Walls død faldt søgeaktiviteten, og den sidste søgning fandt sted natten til den 10. august kl. 00.35 og varede under et minut.

Den 9. august søgte han bl.a. på »beheading, girl, agony« og »young woman in agony while being beheaded slowly with small knife.«

Selv om Peter Madsen kastede sin telefon i havet, er det lykkedes politiet at genskabe en kopi af indholdet på hans telefon. Det lykkedes dog ikke med Kim Walls, som heller aldrig er blevet fundet.

Jakob Buch-Jepsen har brugt en stor del af dagen på at gennemgå de dokumenter, der vurderes relevant for bevisførelsen.

Blandt dem var hundredvis af filer, som politiet fandt på Peter Madsens computer og eksterne harddisk. 146 tegnede billeder viste mishandling og hængning af kvinder, 26 filmsekvenser viste mishandling og drab på kvinder - både animationer og hvad der vurderes at være autentiske film.

Der blev desuden fundet syv tekster om spidning af kvinder, som anklageren læste uddrag af i retten.

Forsvareren understregede dog, at det ikke fremgår, om Peter Madsen har set de link, som er dukket op, når han har foretaget sine søgninger på computeren, ligesom hun fremhævede, at der i flere tilfælde var tale om meget kortvarig aktivitet.

Peter Madsen er tiltalt for mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall på ubåden Nautilus.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og seksuel mishandling og fastholder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, da lugen til ubåden satte sig fast, mens Madsen befandt sig på dækket.

Han erkender at have parteret hendes lig, fordi det ifølge ham var den eneste måde at få hende ud af ubåden på.