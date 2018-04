Politiet fandt flere end 100 filer med spidning, halshugning og voldtægt hos Peter Madsen

Efter dagens sidste vidne er anklager Jakob Buch-Jepsen gået i gang med en minutiøs gennemgang af de dokumenter, der vurderes relevant for bevisførelsen.

Blandt dem var hundredvis af filer, som politiet fandt på Peter Madsens computer og eksterne harddisk. 146 tegnede billeder viste mishandling og hængning af kvinder, 26 filmsekvenser viste mishandling og drab på kvinder - både animationer og hvad der vurderes at være autentiske film.

Der blev desuden fundet syv tekster om spidning af kvinder, som anklageren læste uddrag af i retten.

Peter Madsen skal desuden i 2011 have foretaget Google-søgninger på bl.a. »hanging real«, »beheading real« og »real rape.«

Hvorvidt Peter Madsen har kigget på de resultater, der er dukket op i den forbindelse, eller om disse har haft et voldsomt indhold, fremgår ikke, men flere af linkene er ikke længere tilgængelige.

Anklageren har tidligere vist animationsfilm samt autentiske film i retten af bl.a. halsoverskæringer og spidninger og også læst op af spidningsteksterne.

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen planlagde mishandlingen og drabet på den svenske journalist Kim Wall på ubåden Nautilus. At hun blev mishandlet, inden han dræbte hende ved kvælning eller halsoverskæring, parterede hendes lig og smed hende over bord.

Gennemgangen af det voldsomme materiale skal således underbygge påstanden om, at Peter Madsen havde et seksuelt motiv.

Drabet skal være sket i tidsrummet mellem kl. 22 den 10. august 2017 og kl. 10 den 11. august i dansk farvand.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og seksuel mishandling og fastholder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, da lugen til ubåden satte sig fast, mens Madsen befandt sig på dækket.

Han erkender at have parteret hendes lig, fordi det ifølge ham var den eneste måde at få hende ud af ubåden på.

Anklageren kræver Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Der ventes dom i sagen den 25. april.