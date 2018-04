Kæreste fængslet for drab på kvinde på Bornholm

En 51-årig mand erkendte tirsdag i et grundlovsforhør, at han mandag aften strangulerede sin kæreste med et sjippetov i parrets hus i Østermarie på Bornholm.

Det skriver netmediet bornholm.nu.

Manden ringede selv mandag aften til alarmcentralen og fortalte, at den 34-årige kvinde var død. Han blev kort efter anholdt og sigtet for drab.

Ifølge bornholm.nu, som overværede grundlovsforhøret, forklarede den 51-årige, at de sammen havde været på besøg hos en bekendt og fået noget at drikke.

Både hos den bekendte og senere da de kom hjem, havde de været oppe at skændes.

Manden forklarede, at kæresten på et tidspunkt havde taget sjippetovet om halsen, hvorefter hun opfordrede og provokerede ham til at slå hende ihjel, hvis han ikke ville leve sammen med hende.

- Hun ydmygede mig, og sagde, jeg ikke kunne slå hende ihjel. Så slog det klik.

- Jeg ville vise hende, at det kunne jeg godt. Så snoede jeg sjippetovet et par gange ekstra om hendes hals og strammede jeg til. Jeg kunne ikke slippe grebet, fortalte den sigtede ifølge bornholm.nu i grundlovsforhøret.

34-årig kvinde fundet død på Bornholm - kæresten er anholdt

Han fortalte videre, at han har en tendens til at blive ret ophidset og ikke kan styre sit temperament, hvis han bliver provokeret.

I grundlovsforhøret erkendte den 51-årige mand sig skyldig i uagtsomt manddrab, skriver bornholm.nu.

Dommeren besluttede, at han skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig tre uger, og at han skal mentalundersøges.