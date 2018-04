Vidne fra Teknologisk Institut: Madsens forklaring virker plausibel

»Hvis man betjener ventilerne forkert, kan der godt opstå en situation, som den Peter Madsen har beskrevet.«

Sådan sagde dagens tredje vidne, Kim Winter, der er ansat ved Teknologisk Institut, i dag i retten. Han havde fået til opgave af politiet at efterprøve Madsens tekniske beregninger, om hvad der skete om bord på ubåden Nautilus den 10. august.

Vidnet gennemgik i alt tre mulige scenarier og erklærede sig i kraft af sine udtalelser direkte uenig i dele af den forklaring, som blev afgivet tidligere på dagen af en ubådsekspert fra Søværnet.

Med udgangspunkt i en syv siders lang rapport udarbejdet af den drabssigtede Peter Madsen, forklarede Kim Winter til retten, at de scenarier, som Madsen har opstillet, er plausible og korrekt udregnet.

Ubådsekspert afviser Madsens forklaring om Walls død

Madsen har forklaret, at den svenske journalist Kim Wall blev kvalt af udstødningsgasser i ubåden, fordi hun blev fanget i kabinen under et undertryk, mens Madsen selv befandt sig på dækket. Han har også forklaret, at ulykken skyldtes, at han begik nogle fatale fejl, da han startede ubådens motorer.

Det var Kim Winters opfattelse, at niveauet af udstødningsgasser i ubåden i en situation som den Peter Madsen har beskrevet, ville kunne være livsfarlig, og at det teoretisk set også ville være muligt at åbne lugen igen, sådan som Madsen har forklaret.

Retsreporter: Det kommer der til at ske på dag 8 i ubådssagen

Vidnet forklarede desuden, at der under en sådan hændelse ville opstå en stor varmeudledning i ubådens kabine. Der er ikke fundet spor af varme i form af sod i ubåden, men det er ifølge vidnet slet ikke underligt.

»Ubåden har jo været gennemskyllet med vand, så det giver ikke mening at kigge efter spor af sod. Der ville ikke være nogen spor tilbage,« forklarede han.

Under afhøringen kiggede Peter Madsen opmærksomt på vidnet og nikkede et par gange ganske kort, bl.a. da vidnet bekræftede, at han var nået frem til cirka samme resultater som Madsen selv.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt og udført drabet på Kim Wall, men nægter sig skyldig. Der er afsat i alt 12 retsdage til sagen, hvoraf tirsdag er den ottende. Der ventes dom den 25. april.