Overblik: Sagen om drengene fra Godhavn

Selv om den nu 69-årige Poul-Erik Rasmussen i marts fik lov til at få sin sag om erstatning for overgreb på børnehjemmet Godhavn for Højesteret, dropper han sagen.

Det vil være for dyrt, lyder forklaringen.

Den tidligere børnehjemsdreng søgte ellers om tilladelse til at få sagen for Højesteret, da han i landsretten ikke fik erstatning for de overgreb, han var udsat for som barn.

Overgrebene fandt sted, da han fra 1962 til 1965 boede på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland.

Kravet om erstatning var forældet, afgjorde Østre Landsret i november sidste år. Det var en stadfæstelse af byrettens dom fra april 2015. Sagen var anlagt mod Socialministeriet.

Poul-Erik Rasmussen er en af en række mænd, som boede på drengehjemmet i Tisvildeleje i 1960'erne, hvor de var udsat for regelmæssige overgreb.

Her er et overblik over sagen om Godhavnsdrengene:

I 2009 bevilgede Socialministeriet penge til en uvildig undersøgelse af forholdene på en række danske børnehjem, herunder Godhavn.

Resultatet var Godhavnsrapporten. Her blev det slået fast, at drengene blev udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.

I ti år har flere af de mænd, som var drenge på Godhavn, kæmpet for at få en undskyldning fra staten.

I april 2015 frifandt Københavns Byret Socialministeriet. Byretten fandt, at kravet om erstatning var forældet og skulle have været anlagt senest i 1985.

Dommen fra byretten blev i november sidste år stadfæstet af Østre Landsret.

Socialdemokraterne fremsatte i januar 2017 et beslutningsforslag, der skulle give de tidligere børnehjemsbørn en undskyldning. Der var ikke flertal i Folketinget for forslaget.

28. marts 2017 gentog børne- og socialminister Mai Mercado (K), at regeringens position er, at staten ikke skal give mændene en undskyldning.

Folketinget vedtog i februar i år en ny lov, der ophæver forældelsesfrister i alle sager om overgreb mod børn.

I dag er Godhavn en behandlingsinstitution for piger og drenge mellem 9 og 20 år med psykiske og sociale problemer.

13. marts oplyste Poul-Erik Rasmussens advokat, Bjørn Elmquist, at Procesbevillingsnævnet havde givet tilladelse til, at sagen kunne komme i Højesteret.

Kilde: Ritzau og TV2 Lorry.