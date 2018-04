Fyns Politi har indført visitationszone i Vollsmose

Fyns Politi har besluttet sig for at indføre en visitationszone i Odense-bydelen Vollsmose.



Det sker, efter at Fyns Politi søndag fik en anmeldelse om skyderi i Vollsmose, hvor der også blev fundet flere tomme patronhylstre. Det menes, at et knivstikkeri natten til søndag, hvor en person blev såret, kan have udløst skyderiet.

Fyns Politi frygter på den baggrund, at gårsdagens episoder kan føre til yderligere voldelige konfrontationer og være til fare for borgernes liv, helbred eller velfærd.

Med visitationszonen får politiet bedre adgang til at visitere folk og finde mulige våben i alle døgnets timer, fortæller politiinspektør ved Fyns Politi Johnny Schou.

»Vi vil gerne være synlige i området for at styrke forebyggelsen og få bremset op for det her galimatias,« siger Johnny Schou.

Visitationszonen gælder fra d. 2. til 17. april i hele "Vollsmosefirkanten" inklusiv de omkringliggende veje Ejbygade, Åsumvej, Vollsmose Allé og Kertemindevej, alle beliggende i Odense NØ.

Politiet havde søndag ikke nogen konkret mistanke om, hvem der har affyret skuddene.

Intet tyder imidlertid på en banderelateret konflikt. Derimod bunder episoderne måske i nogle lokale konflikter i det lokale kriminelle miljø.

»Det ser ud til at være en personrelateret konflikt mellem nogle i det kriminelle miljø og ikke noget banderelateret,« sagde Johnny Schou umiddelbart efter skudepisoden i går.