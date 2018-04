Politiet leder efter 40-årig efter groft overfald i Sydhavnen

Københavns Politi leder mandag efter en 40-årig mand, der mistænkes for et groft overfald på en 58-årig bekendt i dennes lejlighed i Sydhavnen i København.

Den 58-årige blev udsat for grov vold i form af slag og spark.

Overfaldet var så voldsomt, at han blev kørt på sygehuset, og meldingen var, at han var i livsfare.

Mandag oplyser den centrale efterforskningsleder hos Københavns Politi Aaron Newman, at det er lykkedes lægerne at stabilisere mandens tilstand, så han nu er uden for livsfare.

Ifølge politiets oplysninger skete overfaldet, da den 58-årige mødtes med den 40-årige i lejligheden.

Politiet fik meldingen om overfaldet klokken 18.29.

De to mænd var i lejligheden sammen med en kvinde, som politiet har afhørt som vidne i sagen. De tre var ifølge politiets oplysninger samlet i lejligheden, hvor de drak tæt.

Der er ikke oplysninger om, hvorfor mødet mellem de tre endte voldeligt.

- På et tidspunkt er der en af gæsterne, som går amok derude og tildeler den forurettede nogle slag og spark i ansigtet, så han får nogle ret alvorlige kvæstelser, sagde den centrale efterforskningsleder søndag aften.

Overfaldet er ifølge politiet ikke banderelateret, men hvad motivet er, står hen i det uvisse. Det har ikke været muligt for politiet af afhøre offeret.

Politiet kender identiteten på den 40-årige, og det menes kun at være et spørgsmål om tid, før han kan anholdes.