Kioskejer slog røver bevidstløs med koben, men slipper for tiltale

Lars Alring, der ejer en kiosk i Korsør, blev tilbage i februar sigtet for grov vold.

Det skete efter, at han var gået til modangreb på en røver, der bevæbnet med en kniv havde forsøgt at få ham til at udlevere kassebeholdningen.

I den forbindelse hev kioskejeren et koben op fra disken, som han efterfølgende slog røveren med. Og efter et slag i hovedet, faldt røveren bevidstløst om med en flænge i hovedet.

»Det var ikke en bevidst handling. Det var, fordi han angreb mig tre gange med en kniv. Jeg kunne godt se, at han ikke ville stoppe sit angreb, og så var jeg nødt til én gang for alle at sige: ”Nu stopper det her”. Næste skridt var, at jeg sad med en kniv i maven eller i ansigtet. Jeg var nødt til at stoppe angrebet,« har Lars Alring tidligere forklaret over for TV Øst.

Den 29-årige røver vågnede efter kort tid fra sin bevidstløse tilstand og vaklede selv ud af kiosken Spil og Vind i Korsør.

Kioskejer sigtet for at slå røver bevidstløs med koben

Røveriforsøget fandt sted den 23. februar. Siden da har 59-årige Lars Alring ventet på, om anklagemyndigheden vil rejse tiltale mod ham eller frafalde sigtelsen om grov vold.

Selv mener kioskejeren, at han handlede i lovligt nødværge, men han har alligevel været nervøs for, om anklagemyndigheden var enig med ham i dén betragtning.

Noget tyder dog på, at myndigheden var mere eller mindre enig i, at kioskejeren ikke gik over stregen.

»Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Dem for at have begået legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved den 23. februar ca. kl. 12.30 i kiosken Spil og Vind at have slået (røveren, red.) i hovedet med et koben. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag,« lyder det i brev fra Bente Thejlade Jensen, advokaturchef i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Lars Alring ifølge Ekstra Bladet.

Af brevet fremgår det endvidere, at begrundelsen for advokaturchefens afgørelse er, at hun ikke forventer, at nogen domstol vil finde Lars Alring skyldig i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Gennem Offerrådgivningen har Lars Alring ifølge Ekstra Bladet mødt den pågældende røver og fået en undskyldning.

