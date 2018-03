For første gang i 11 år har en tyv været på spil på Mandø

Midt i Vadehavet ligger den knap otte kvadratkilometer store Mandø, som er den eneste danske ø, der kun kan nås ved lavvande.

På øen bor der ganske få mennesker, og det er måske derfor usædvanligt, at man på Mandø har problemet med indbrud og tyverier.

Faktiske er det 11 år siden, at man sidste gang oplevede, at der blev stjålet noget fra en af øens huse. Den stime er dog brudt nu.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er der nemlig blevet stjålet en række genstande fra en bolig på øen - ad to omgange - de seneste par dage.

Begge gange var boligen ifølge politikredsen ulåst.

Derfor opfordrer man fra Syd- og Sønderjyllands Politi side til, at man skal gøre det svært for tyven og herunder huske at låse dørene, når man forlader hjemmet.

Anmeldelse om tyveri fra ulåst bolig på Mandø. Det er heldigvis ganske sjældent det sker på Mandø. Sidste gang var for knap 11 år siden - også her var boligen ulåst. Gør det svært for tyven! Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/YK3h24v3oX— Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 31. marts 2018

Tyvekosterne fra tyverierne er ifølge Jydskevestkysten en toilettaske, som indeholdt en pung med kontanter samt en tablet.

Den seneste folketælling fra Mandø viste, at der pr. 1. januar 2017 boede 43 personer på øen.