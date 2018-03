Video: Bilist på afveje torpederede hus

En mandlig bilist mistede af uvisse årsager tidligt lørdag morgen kontrollen over sin bil og kørte frontalt ind i et hus.

Det oplyser vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Manden var fastklemt og er kommet til skade. Han er blevet kørt på sygehuset, men hans tilstand kender jeg ikke endnu,« fortæller vagtchefen.

Ulykken skete klokken 05.56 på Kongevej i Tiset sydvest for Gram.

»Vi mener, at der er sammenstyrtningsfare, og at huset ganske enkelt kan vælte ud over vejen. Derfor har vi afspærret vejen og tilkaldt et beredskabskorps,« oplyser Ole Aamann.

Der er, som billedet indikerer, sket store skader på huset. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Ifølge Lars Høg Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen, deltager styrelsens Sydjylland-afdeling i opgaven med at få afstivet huset med i alt 14 mand.

En bilinspektør er desuden blevet sendt til stede for at klarlægge, hvad der var årsag til ulykken.

»Rent rutinemæssigt har vi udtaget en blodprøve fra føreren,« påpeger vagtchefen.

Der er ifølge ham ingen meldinger om, at der skulle have opholdt sig personer i huset, da ulykken skete.