Politiet leder efter stor gruppering i Rødovre efter overfald

Et overfald fik fredag aften politiet til at afspærre et boligområde omkring Maglekær i Rødovre.

Det skete, efter at politiet havde modtaget en anmeldelse om, at en større gruppe af mennesker på mellem 15 og 30 personer havde overfaldt en mand.

Det oplyser Lars Jørgensen, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi har en formodning om, at det handler om markedet for euforiserende stoffer, siger han.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 18:26. Det var nogle personer, der havde set den forurettede efter overfaldet, som kontaktede myndighederne.

Manden kom angiveligt gående på gaden, hvor han blev mødt af de mange mennesker, der overfaldt ham.

Han er ikke kommet slemt til skade, fortæller vagtchefen, der ikke ønsker at oplyse, hvordan han blev overfaldet, eller hvor gammel han er.

- Han har det tilsyneladende fint nok, siger han.

Politiet var til stede i området med flere betjente og hunde, men det er ikke lykkedes dem at få fat på den store gruppe.

- De var væk som dug for solen, siger Lars Jørgensen.

Ifølge vagtchefen er episoden formentlig ikke banderelateret.

Det har ikke været muligt for politiet at få forurettede til at svare på, om han kender sine overfaldsmænd.