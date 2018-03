Kvinde efterlyser dyrebart smykke efter indbrud - siger, det har tilhørt kejserinde

For få dage siden havde Mikala Naur besøg af ubudne, langfingrede gæster i sin lejlighed på Østerbro i København.

Ved indbruddet fik hun stjålet nogle af sine kæreste ejendele: Historiske smykker, der er gået i arv i familien siden 1911. Og ifølge Mikala Naur har et af smykkerne, en særlig broche med diamanter fattet i sølv, endog tilhørt en russiske kejserinde.

Det skal dreje sig om Katarina den Store, som regerede fra 1762 og frem til sin død i 1796. Ifølge Mikala Naur har brochen tidligere tjent kejserinden som ørering.

Mikala Naur håber, at Facebook kan hjælpe med at bringe hendes historiske familiearvestykker hjem igen. Her har hun den stjålne broche på. Privatfoto.

Indbruddet fandt sted den 26. marts og i håbet om at få sine familiearvestykker igen, besluttede hun efterfølgende at efterlyse smykkerne på Facebook. På halvandet døgn er opslaget blevet delt over 300 gange.

Til Jyllands-Posten oplyser Mikala Naur, at brochen medvirkede i DR-programmet "Hvad er det værd" i 2004, hvor smykket blev vurderet til 60.000 kr. Det blev ifølge Mikala Naur også bekræftet, at brochen var russisk og stammede fra 1700-tallet.

Hun, der selv er guldsmed, understreger dog, at værdien af materialet ikke vil være nær så stor, hvis en hæler finder på at splitte brochen op. Derfor håber hun, at efterlysningen hjælpe den med at finde hjem til rette ejermand.

Det var hendes oldemor, der tilbage i 1911 fik brochen af sin mand, og siden er den gået i arv fra mor til datter.

Foruden brochen blev der stjålet flere andre smykker med stor, personlig værdi.

»Disse smykker betyder meget for mig, jeg mistede min mor, da jeg var 25 år, og smykker bærer store minder da de jo er tæt på vores kroppe. Mange tårer har flydt, og nu vil jeg håbe, at de kan komme hjem til mig, og tyven få sin straf,« skriver Mikala Naur i opslaget.

Indbruddet er blevet meldt til politiet.