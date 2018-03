Politiet stoppede 3.304 biler - og fandt over 2.400 overtrædelser

Landets politibetjente blev holdt travlt beskæftiget, da de i forrige uge var på vejene i en fælleseuropæisk færdselsindsats.

I den særlige kontrol, der løb af stablen i uge 11 frem til den 18. marts, havde politiet særligt fokus på bilister uden sikkerhedsselen på plads over brystet - og med mobiltelefoner i hænderne. Og dem fandt man nogle stykker af.

Ud af de i alt 3.304 biler, som blev stoppet på landsplan, blev der konstateret i alt over 2.428 forseelser, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet holder ekstra øje med to trafikforseelser i denne uge

Heraf bl.a. 239 voksne uden sikkerhedssele og 13 børn uden sele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr.

»På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i den forgangne uge, at nogle bilister og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen,« lyder det fra Rigspolitiet.

Derudover stoppede politiet 299 borgere, der brugte håndholdt mobiltelefon, og 27, som kørte over for rødt og gult lys. De øvrige 1850 sigtelser dækker over andre færdselslovsovertrædelser.

Trafikråd: Halvdelen af danskerne vil have mere fartkontrol

Blandt andet blev ni bilister sigtet for narko- eller spirituskørsel. Og netop den kategori vil også have politiets bevågenhed i weekenden, hvor mange finder påskebryggen og valnødsnapsen frem til årets store familiefrokost.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik vil der være ekstra spritkontroller i hele landet.

»Der er desværre stadig alkohol involveret i hver sjette dødsulykke i trafikken. Så husk at lade bilen stå, hvis du skal have mere end en enkelt til påskefrokosten,« lyder rådet fra rådet.