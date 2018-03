Pas på "Preben": Nordjyllands Politi advarer om falsk betjent

Hvis ikke man er hoppet på #deletefacebook-bølgen efter skandalen om det sociale medies salg af brugernes data skal man være på vagt overfor "Preben Nielsen."

Det advarer Nordjyllands Politi om.

Ifølge politiet har man i løbet af torsdagen modtaget flere anmeldelser fra borgere, som, enten på Facebook eller mediet app Messenger, er blevet kontaktet af en mand, der præsenterer sig som værende politibetjent under navnet Preben Nielsen.

Personen henvender sig for at franarre folk deres cpr nummer, NEM ID adgangskode og billeder af nøglekoder på NEM ID kortet. Han har et profilbillede med et politilegitimation.

»Vi har fået en håndfuld anmeldelser om en falsk betjent, og da mindst en allerede er blevet snydt, sender vi nu en advarsel ud,« siger vagtchef Michael Elkjær til Ekstra Bladet.

Politiet advarer på det kraftigste mod at besvare personen henvendelser, og hvis man allerede skulle have udleveret oplysningerne, vil Nordjyllands Politi meget gerne kontaktes.