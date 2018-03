Forgiftningsrisiko efter brand i møbelfabrik: Søg læge, hvis du bliver dårlig

Midt- og Vestjyllands Politi har torsdag eftermiddag udsendt en opfordring til borgere, der har opholdt sig i nærheden af en brand i en møbelfabrik i Roslev mellem Skive og Nykøbing Mors.

Hvis man har været tæt på brandstedet og efterfølgende oplever gener i form af luftvejsgener, hovedpine, svimmelhed eller opkast, skal man kontakte sin læge, lyder det.

Politiet oplyste ellers i første omgang, at røgfanen ikke havde retning mod beboelse i området. Men man har nu konstateret, at et mindre oplag af muldvarpegift på adressen er brændt, og derfor har man i samråd med embedslægen sendt advarslen ud.

Møbelfabrik brudt i brand i Roslev

»Slukningen heraf kan have fremkaldt giftige phosphin-dampe,« oplyser politiet torsdag.

Politiet fik anmeldelsen om branden kl. 8.24, og kl. 10.30 var flammerne stadig ikke under kontrol.

Den ene lagerhal var kraftigt overtændt, og der var fare for, at en anden lagerhal kunne brænde af, oplyste politiet på det tidspunkt til Jyllands-Posten.

På grund af nysgerrige sjæle i området, måtte politiet spærre området af. Der er torsdag eftermiddag stadig afspærret af sikkerhedshensyn på grund af gener fra røgen og nedstyrtningsfare.

Politiet oplyser kort før kl. 14, at branden på Hesthøjvej 16 nu er fuldt under kontrol. Der er ingen informationer om, hvad der kan have forårsaget den.