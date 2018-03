Overblik: Det går lægesagen fra Svendborg ud på

Onsdag har Højesteret frikendt en kvindelig læge i den såkaldte Svendborg-sag. Lægen var anklaget for "grov eller gentagen forsømmelse eller skadesløshed i udøvelsen af sin virksomhed".

Her er et overblik over, hvad sagen går ud på:

5. august 2013 klokken 2.29 blev en mand indlagt på Svendborg Sygehus med mavesmerter, efter at en nabo havde ringet til 112.

Han fik af en sygeplejerske blandt andet målt puls, blodtryk og temperatur, men ikke blodsukkerniveau.

Lægen hævder dog senere, at hun mundtligt bad sygeplejersken om en blodsukkermåling. Det kan sygeplejersken ikke huske.

Senere bliver patienten undersøgt af lægen, der i indlæggelsesjournalen noterer, at manden er diabetes 2-patient.

Lægen bestiller ifølge journalen række blodprøver, men ikke en blodsukkermåling.

04.25 bliver patienten tilset af en sygeplejerske. Han har fortsat mavesmerter og kaster op.

09.27 bliver manden fundet bevidstløs med en blodsukkerværdi på 1,8.

Han vågner aldrig op igen og afgår ved døden 1. september.

I en senere obduktionsrapport står der, at dødsårsagen antageligt har været svær hjerneskade som følge af lavt blodsukker.

Lægen blive først frikendt i byretten for et lille års tid siden. Siden blev hun i august kendt skyldig og idømt en bøde på 5000 kroner i landsretten.

Højesteret nåede dog frem til, at lægen godt nok havde begået fejl, men ikke så grelle, at der var tale om grov forsømmelse.

Kilde: Påstandsdokumenter fra retssagen.