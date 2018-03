Som dreng fantaserede Madsen om at lave børneporno

Den drabstiltalte Peter Madsen havde som barn en fantasi om at blive kidnappet og tvunget til at medvirke i en børnepornofilm.

Det har han fortalt psykiaterne i forbindelse med den mentalundersøgelse, der er udarbejdet om hans farlighed i forbindelse med sagen.

- Jeg er glad for, at du spørger, siger Peter Madsen med et veloplagt grin, da specialanklager Jakob Buch-Jepsen onsdag spørger ind til oplysningen.

- Jeg var lille, da jeg hørte om børneporno. Og når man er en lille dreng på ni år, kan det godt være, at jeg har haft en fantasi om, at der kom en kvinde og kidnappede mig og fik mig til at være med i en børnepornofilm.

I forbindelse med sagen er der på Madsens computer fundet tekster og videoer om mishandling og drab på kvinder, og onsdag vil anklageren vide, hvorvidt den interesse hænger sammen med Madsens fantasier som dreng.

- Nogle af de tanker, du havde som barn om børneporno, er det noget, der har gjort, at du senere fandt de her tekster, som omhandler spidning i familiære forhold?, spørger anklageren.

Den tiltalte svarer ikke direkte på spørgsmålet, men understreger, at hans interesse for bizarre film og tekster på ingen måde handler om sex.

- Der gælder det for mig, at det er den, det går ud over, som jeg identificerer mig med. Det er ikke noget seksuelt for mig. Det er fordi, jeg føler med offeret, siger han.

Peter Madsen er tiltalt for at have sexmishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall under en tur i ubåden "UC3 Nautilus" i august sidste år.

I løbet af den drabstiltaltes varetægtsfængsling har psykiatere udarbejdet en mentalerklæring, som senere vil blive præsenteret i retten.

Allerede nu står det klart, at psykiaterne mener, at Madsen er så farlig, at det kan være påkrævet at idømme den tiltalte forvaring på ubestemt tid for at beskytte samfundet mod ny kriminalitet.

Den anbefaling har eksperterne i Retslægerådet tilsluttet sig.