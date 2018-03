Lægeforeningen: Frifindelse af ung læge er en sejr for fornuften

Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremover koncentrere sig om at forebygge fejl og sikre læring af dem, der alligevel opstår, fremfor at gribe til retssager mod enkeltpersoner. Sådan lyder det fra Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i kølvandet på Højesterets frifindelse af lægen fra Svendborg Sygehus.

”Frifindelsen af den yngre læge i den såkaldte Svendborgsag er en sejr for fornuften og det eneste rigtige udfald af denne sag, som er dybt ulykkelig. Først og fremmest for patienten og de pårørende, naturligvis, men den er også af principiel betydning for lægestanden,”siger Andreas Rudkjøbing.

Overblik: Det går lægesagen fra Svendborg ud på

Han peger på, at det ville have fået helt uoverskuelige konsekvenser for helt almindeligt lægearbejde, hvis lægen var blevet kendt skyldig.

”Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi skal tage beslutninger – nogle gange hurtigt og på et ufuldstændigt grundlag. Vi skal handle og er afhængige af hinanden og kollegaer fra andre fag. Derfor er det er en stor lettelse og indlysende rigtigt, at Højesteret frifinder lægen og sætter punktum i den ulykkelige sag,” siger Andreas Rudkjøbing.

Han er glad for, at der nu er kommet klarhed over juraen.

”Det er i høj grad lægens fortjeneste. Hun har måttet stå meget igennem i de år, det har taget at få sagen ført til ende. Det tjener hende til stor ære. #DetKuHaVæretMig-bevægelsens har ydet en stor indsats, ligesom Lægeforeningen også har støttet lægen hele vejen, blandt andet med advokatbistand,” siger Andreas Rudkjøbing.

Højesteret lægger i dommen vægt på, at lægen ikke har handlet med en sådan grad af uagtsomhed, at det kan betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af hendes virksomhed som læge.

Højesteret har frifundet læge i Svendborgsagen

Lægeforeningens formand peger på behovet for, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu ændrer praksis.

”At forebygge fejl sker ikke ved at føre retssager mod de læger, der er nederst i hierarkiet. Jeg forventer nu en anden tilgang mindre fokus på enkeltpersoner. Til gengæld bør både styrelsen og regioner skrue op for læring, klare arbejdsgange, ledelsesfokus samt aktiv opbakning til de unge læger, som tager imod patienterne,” siger Andreas Rudkjøbing.

Den konkrete stammer fra 2013, da lægen tilså en patient med mavesmerter. Da han havde diabetes, bad lægen mundtligt en sygeplejerske om at måle hans blodsukker, men det skete ikke. Lægen ordinerede desuden antidiabetisk behandling med forventning om blodsukkermåling ved måltider efter gængs klinisk praksis. Næste morgen kunne patienten ikke kontaktes, fik svære hjerneskader, og han døde efter en lille måned.

Sagen startede ved byretten i Svendborg, hvor lægen blev frifundet, men sagne blev anket til Landsretten, som idømte lægen en bøde på 5.000 kr for grov forsømmelse.