Politiet har fundet skarpladt pistol under aktion

Københavns Politi har på ny holdt aktion på Christiania, hvor en række genstande er blevet beslaglagt fra Pusher Street.

Onsdag morgen blev der bl.a. beslaglagt en skarpladt pistol - og det er bekymrende, lyder det fra politiet.

»Med tanke på skyderiet mod betjentene den 30. august 2016, er det et fund, som vækker bekymring, og samtidig et fund, som understreger vigtigheden af at fortsætte og forstærke indsatsen mod de organiserede kriminelle,« siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, Københavns Politi.

Person skadet ved anholdelse - politimyndighed ser på sagen

Han henviser til episoden, hvor to betjente i civil blev skudt, da de forsøgte at standse en 25-årig mand fra hashmiljøet på Christiania. Den ene blev ramt i benet og den anden i hovedet. Han var i kritisk tilstand efter episoden, men overlevede.

Siden er politiet ved flere lejligheder blevet mødt med vold på Christiania. I januar blev en betjent skubbet ned af en trappe, mens en anden fik peberspray i hovedet.

»De, der køber hash i Pusher Street, støtter den organiserede kriminalitet og dermed de kriminelle, der gentagne gange forsvarer denne kriminalitet med vold mod politiet. Inden for den seneste uge er der igen kastet med kanonslag efter politiet, til fare for både betjentene og de beboere og turister, som opholdt sig på stedet,« siger Jørgen Bergen Skov.

Politiet har anholdt flere i aktioner på Pusher Street - mødte voldsom modstand

Foruden den skarpladte pistol, blev der beslaglagt ca. 8,5 kg cannabisprodukter, 600 joints og 800 kr.

»Vi fortsætter indsatsen og tager højde for den tiltagne voldsparathed blandt pushere, vagter og andre med tilknytning til hashhandlen på Christiania,« siger chefpolitiinspektøren.