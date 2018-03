Skal du på påskeferie? Her er politiets råd til, hvordan du undgår indbrud

Det kan godt være, du selv kan lægge arbejdet fra dig og slappe af i sommerhuset i påskeferien, men indbrudstyvene holder ikke fri.

Ferieperioder som påsken er derimod højsæson for de langfingrede, ubudne gæster. Men der er ting, du kan gøre, for at undgå indbrud i dit hjem.

»Vi kan se, at det særligt er i folks ferie, at anmeldelserne stiger. Derfor anbefaler vi, at man laver aftaler med naboen om at holde øje, og at man selv sørger for, at ens hus ser beboet ud, selvom man er bortrejst eller taget til påskefrokost,« siger politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Politikredsen har i anledning af påsken oplistet en række råd til, hvordan du får tyvene til at lade dit hus være i fred:

Brug din nabo

Politiet anbefaler, at man tilmelder sig nabohjælp.dk.

Nabohjælp er et initiativ for naboer, der - som navnet mere end antyder - gerne vil hjælpe hinanden med at holde et vågent øje i kvarteret og dele viden med hinanden, hvis de ser noget mistænkeligt.

Sidste år rundede tjenesten 250.000 tilmeldinger og ifølge politiet forebygger nabohjælp op til hvert fjerde indbrud.

Du kan også aftale med din nabo, at han eller hun parkerer sin bil ved din ejendom, mens du ikke er hjemme.

Du kan også med fordel bede din nabo om at smide nogle af sine skraldeposer i din affaldsspand og lave en aftale om, at naboen rydder din indkørsel, hvis der falder sne.

Tænk, før du poster

Du bør undgå opslag og billeder på sociale medier, der kan indikere, at du ikke er hjemme. Det er muligt, tyven kigger med, når du lægger dine feriebilleder på Instagram.

Brug timer og bevægelsessensor

Politiet anbefaler, at du bruger en timer, der kan indstille dit lys og din radio til at slukke og tænde på bestemte tidspunkter for at skabe illusionen af, at huset ikke står tomt i længere perioder.

Desuden kan det være en god idé at sørge for lys med bevægelsessensorer rundt omkring i huset. Det gælder specielt de steder, hvor en tyv ellers kunne tro, at han kan arbejde i fred.

Lad opvasken stå

I samme boldgade råder politiet til, at du ikke efterlader et alt for pletfrit hjem, når du kører på ferie.

Faktisk er det en fordel at rode lidt til - og måske lade opvasken stå fremme. Huset skal bære præg af, at der er nogen hjemme.

Skjul værdierne

Man kan komme langt med ikke at friste tyven. Derfor bør man tænke over, om huset har noget, tyven vil opfatte som udstillingsvinduer med dyre lamper og andre værdigenstande.

Politiet anbefaler også, at man enkelte steder trækker gardinet for.

Sæt lås på skuret

Hos ordensmagten ser man ind i mellem, at det er indbrudsofrenes egne ejendele, der har hjulpet tyvene med at udføre deres ugerning. Nogle gerningsmænd medbringer ikke værktøj, men finder det på stedet.

Derfor lyder et råd, at man skal låse skuret og fjerne redskaber, der kan bruges til at trænge ind i dit hjem.